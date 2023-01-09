Вячеслав Быков: «У меня не было какой-то мечты играть в НХЛ. Не хотел менять счастливую, размеренную жизнь – семейный фактор перевесил все плюсы»

признался, что у него не было мечты играть в .

– Наверняка после того чемпионата [победного ЧМ-1993] вас вновь звал к себе «Квебек Нордикс». Почему вы отказались? Вам не хотелось играть в слабой на тот момент команде «Нордикс», или это было финансово невыгодно?

– Я не могу говорить за других ребят, но у меня какой-то мечты играть в НХЛ не было. Не знаю, почему. Может, потому что по габаритам я не очень подходил под североамериканский стиль.

НХЛ же стала забирать к себе ребят в конце 80-х, уже под конец моей карьеры.

Каждый делал выбор, который подходил ему больше, а для меня семейный фактор перевесил все плюсы от возможной поездки в НХЛ. У нас в семье появился второй ребенок, мне хотелось уделять ему больше времени.

Общался с ребятами из первой пятерки сборной СССР, которые уехали играть в 1989-м, и они говорили, что «Нордикс» – слабая команда. Но не это меня тормозило. Постоянные перелеты, переезды, не так много времени на семью… Я и так жил вне семьи очень долго, и еще раз погрузиться в такую же атмосферу мне не хотелось.

Понимаю, что НХЛ – это другая финансовая составляющая, это престиж, но для меня семья была наибольшей ценностью.

Когда к нам приехал президент « » и рассказал, что именно он хочет от нас, что нас ждет в клубе, меня это очень впечатлило и задело.

Он хотел, чтобы мы вошли в некую семью, которой был клуб. И, конечно, первостепенным фактором было то, что в Швейцарии я бы находился дома больше времени.

– Когда в последний раз общались с «Квебеком» на тему перехода?

– В 1993-м их президент Марсель Обут, очень приятный и многоуважаемый человек, еще раз пообщался со мной, но я дал окончательный ответ, что шага в другую сторону делать не буду.

С семьей уже три года жил в Швейцарии, меня устраивало все в спортивном и бытовом планах. Я играл в свой хоккей, не приходилось перестраиваться на другой стиль.

У меня была счастливая, размеренная жизнь, которую я не хотел менять на НХЛ. В «Квебеке» меня прекрасно поняли. Там видели, как мы себя чувствуем, как играем. Мы очень по-дружески всегда расставались с Обутом, – сказал бывший главный тренер сборной России.