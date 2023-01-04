Пашин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ – с отрицательного угла. У него 7 очков в 26 играх за фарм «Каролины»

Теги Каролина АХЛ Чикаго Вулвс Айова Уайлд Александр Пашин Хоккей

Александр Пашин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ, став 2-й звездой матча с «Айовой».

20-летний россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата между «Чикаго Вулвс» и «Айовой Уайлд» (5:2). Он отобрал шайбу у защитника и поразил ворота броском с отрицательного угла. 

Гол стал для форварда первым за 4 игры и 4-м в дебютном сезоне. Всего у Пашина 7 (4+3) очков в 26 играх за фарм «Каролины». 

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