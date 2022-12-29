Канада вылетела в 1/4 финала Кубка Шпенглера, проиграв все 3 матча турнира. Команду возглавлял экс-тренер «Ванкувера» Грин

Теги Ванкувер Трэвис Грин Сборная Канады по хоккею НХЛ Кубок Шпенглера Эребру Хоккей

Сборная Канады проиграла все матчи на Кубке Шпенглера.

Канадская национальная команда уступила шведскому «Эребру» (1:3) на стадии четвертьфинала и завершила выступления на турнире.

До этого, на групповом этапе, сборная Канада проиграла чешской «Спарте» (2:3) и швейцарскому «Давосу» (1:2).

За сборную Канады сыграли известные по выступлениям в НХЛ вратарь Майк Хатчинсон, защитник Кевин Коннотон, форварды Коди Икин, Тайлер Эннис, Бретт Коннолли, Колтон Сивиур, Дэниэл Уинник, Давид Деарнэ, Брендан Перлини и Райли Нэш.

Команду возглавлял бывший главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.

Кубок Шпенглера проводится в 94-й раз в истории и впервые с 2019 года. Сборная Канады выиграла 4 из 5 последних турниров и занимает первое место по общему числу побед (16). 

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6 комментариев

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Огюст
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Думали Европейские команды рот разинут на площадке и будут смотреть на Канадцев , а они взяли да и надрали задницу ,так называемой сборной Канады и правильно сделали !
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raspisanie77
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Состав на самом деле неплохой и ровный, примерно с таким составом Вегас до финала дошёл, там как раз Икин играл, этакая сборная 3-4 троек.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Что в Ванкувере провалился, что здесь. Надеюсь, что Икинса выгонят из Анахайма и можно сразу в сборную
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Иван Павлов
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Ответ Booligan
Можно ещё взять Икинса, Йео и Куинна попробовать
Не-е, Икинс там намертво прирос к Анахайму, его видимо никогда не уволят)
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Kirill HG
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За сборную Канады сыграли известные по выступлениям в НХЛ вратарь Майк Хатчинсон...

Всё, на этом можно было заканчивать, а если вспомнить, что там еще и тренером был Грин (комбо)
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Booligan
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Можно ещё взять Икинса, Йео и Куинна попробовать
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