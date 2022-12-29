Канада вылетела в 1/4 финала Кубка Шпенглера, проиграв все 3 матча турнира. Команду возглавлял экс-тренер «Ванкувера» Грин

проиграла все матчи на Кубке Шпенглера.

Канадская национальная команда уступила шведскому « » (1:3) на стадии четвертьфинала и завершила выступления на турнире.

До этого, на групповом этапе, сборная Канада проиграла чешской «Спарте» (2:3) и швейцарскому «Давосу» (1:2).

За сборную Канады сыграли известные по выступлениям в вратарь Майк Хатчинсон, защитник Кевин Коннотон, форварды Коди Икин, Тайлер Эннис, Бретт Коннолли, Колтон Сивиур, Дэниэл Уинник, Давид Деарнэ, Брендан Перлини и Райли Нэш.

Команду возглавлял бывший главный тренер « » Трэвис Грин.

проводится в 94-й раз в истории и впервые с 2019 года. Сборная Канады выиграла 4 из 5 последних турниров и занимает первое место по общему числу побед (16).