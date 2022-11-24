Экс-тренер «Ванкувера» Грин возглавит сборную Канады на Кубке Шпенглера. Доун – генменеджер

Стало известно имя главного тренера сборной Канады на Кубке Шпенглера.

Команду возглавит 51-летний специалист , который занимал пост главного тренера с сезона-2017/18 и был отправлен в отставку в декабре 2021 года.

Обязанности генерального менеджера будет исполнять .

в Швейцарии не проводился два последних года из-за коронавируса.

В этом году на турнире запланировано участие таких команд, как сборная Канады, швейцарских «Давоса» и «Амбри-Пиотты», шведского «Эребру», чешской «Спарты» и финского ХИФК.