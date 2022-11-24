Экс-тренер «Ванкувера» Грин возглавит сборную Канады на Кубке Шпенглера. Доун – генменеджер
Стало известно имя главного тренера сборной Канады на Кубке Шпенглера.
Команду возглавит 51-летний специалист Трэвис Грин, который занимал пост главного тренера «Ванкувера» с сезона-2017/18 и был отправлен в отставку в декабре 2021 года.
Обязанности генерального менеджера будет исполнять Шейн Доун.
Кубок Шпенглера в Швейцарии не проводился два последних года из-за коронавируса.
В этом году на турнире запланировано участие таких команд, как сборная Канады, швейцарских «Давоса» и «Амбри-Пиотты», шведского «Эребру», чешской «Спарты» и финского ХИФК.
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