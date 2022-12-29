Антипов о молодежи в Северной Америке: «Если ехать, то когда состоишься в России как хоккеист. Лучше не в низшие лиги, а сразу в НХЛ»

Теги Владимир Антипов НХЛ драфт НХЛ АХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Антипов поделился мнением о том, нужно ли молодым хоккеистам уезжать в Северную Америку.

– Вы прошли через низшие лиги Северной Америки. Стоит ехать туда молодым ребятам?

– Склоняюсь к тому, что если и ехать, то позже – когда наберешься опыта, как хоккеист состоишься в России.

И лучше ехать не в низшие лиги, а сразу в НХЛ. Я поехал рановато, был сырой, в том числе, физически. А биться в этих минорных лигах нужно с мужиками.

– У вас был шанс пробиться в НХЛ?

– Не было. Хотя иногда, бывает, и получается. Зависит от игрока, от физических данных. Вместе со мной уезжал Николай Антропов – он пробился. Но Николай габаритный, высокий, мощный. Я точно поехал рано.

– В Россию вернулись, потому что поняли – сейчас путь в НХЛ закрыт?

– Да я даже в фарм-клубе, в АХЛ, практически не играл, не получал шанс – на матчи даже не переодевался.

Потерял сезон целиком и два месяца следующего, а возраст молодой, хочется расти, играть. Поэтому возвращение было единственным вариантом, – сказал бывший нападающий «Локомотива» и «Салавата Юлаева».

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2 комментария

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vvl
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Личное мнение Антипова. Многие молодые люди проходят путь через юниорские лиги и даже студенческие. В России тренерские кадры очень слабые и отношение к молодежи скотское. Уехав в Канаду и Америку, и в Европу, шанс заиграть гораздо выше,чем в России.
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Если ехать, то до наступления призывного возраста.
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