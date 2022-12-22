Дер-Аргучинцев о «Торпедо»: «Ларионов – очень крутой тренер, как мы видим. У меня контракт с «Торонто», хочу пробиться в НХЛ»

Семен Дер-Аргучинцев высказался о возможном возвращении в « ».

– Как часто вам звонят из «Торпедо»?

– С «Торпедо» я на связи. До сих пор очень хорошо общаюсь с тренером .

Считаю, что это очень классный специалист. Звоню ему за советом. Вообще тренерский штаб в Нижнем Новгороде был высший класс. О «Торпедо» остались только теплые воспоминания.

– У вас не было желание поработать с ? Он в этом году только и открывает молодежь.

– Ларионов был очень крутым хоккеистом. И, как видим, очень крутой тренер. Но у меня контракт с « », хочу пробиться в . Поэтому на сегодняшний день в Канаде.

– У вас летом заканчивается контракт. Начинали с клубом переговоры о новом?

– Нет, сейчас только середина сезона. Я все-таки не Остон Мэттьюс, чтобы со мной заранее продлевали, – сказал 22-летний нападающий.