«Трактор» поместил защитника Альмквиста в список отказов. У шведа 1+1 и «минус 2» в 25 играх сезона

« » поместил шведского защитника в список отказов.

В течение 48 часов он будет доступен для других клубов, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В текущем сезоне игрок провел за челябинский клуб 25 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 17:20.

Ранее он выступал за «Северсталь», «Адмирал» и минское «Динамо». Со статистикой можно ознакомиться здесь.