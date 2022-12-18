«Трактор» поместил защитника Альмквиста в список отказов. У шведа 1+1 и «минус 2» в 25 играх сезона
«Трактор» поместил шведского защитника Адама Альмквиста в список отказов.
В течение 48 часов он будет доступен для других клубов, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В текущем сезоне игрок провел за челябинский клуб 25 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 17:20.
Ранее он выступал за «Северсталь», «Адмирал» и минское «Динамо». Со статистикой можно ознакомиться здесь.
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