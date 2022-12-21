Кочетков повторил рекорд «Каролины», проведя 10 игр подряд без поражений в основное время

повторил рекорд «Каролины», проведя 10 игр подряд без поражений в основное время.

Сегодня российский вратарь отразил 37 бросков из 38 в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:1).

В последних 10 играх у него 8 побед и 2 поражения в овертайме. Со статистикой можно подробнее ознакомиться здесь.

Кочетков повторил рекорд франшизы («Каролины» и «Хартфорда»), установленный в сезоне-2008/09 (9-0-1). Канадец также дважды повторил свое достижение (2015/16 – 6-0-4, 2017/18 – 8-0-2).

За последние 20 лет среди вратарей-новичков во всей лиге более длинные такие серии выдавали только (2009/10, «Детройт», 15) и (2005/06, «Филадельфия», 11).