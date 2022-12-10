Георгиев отразил 28 бросков «Рейнджерс» из 29 и стал 3-й звездой матча, хотя пропустил 2 из 2 на буллитах
Александр Георгиев отразил 28 бросков «Рейнджерс» из 29 и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Колорадо» потерпел поражение в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ против своей бывшей команды (1:2 Б).
Он пропустил после обеих попыток нью-йоркцев (исполняли Мика Зибанежад и Артемий Панарин).
Поражение стало для Георгиева 3-м подряд. В текущем сезоне у него 11 побед в 18 матчах (92,0% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,65).
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