«Торонто» обменял Мальгина в «Колорадо» на Ханта

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Денис Мальгин перешел в «Колорадо».

25-летний швейцарский нападающий стал хоккеистом «Эвеланш» в результате обмена. «Торонто» взамен получил форварда Драйдена Ханта.

Мальгин набрал 4 (2+2) очка при полезности минус 1 в 23 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время.

«Мэйпл Лифс» – третья команда для Ханта в нынешнем сезоне.

27-летний канадец начинал сезон в «Рейнджерс», после чего перешел в «Колорадо», забравшего его с драфта отказов.

Хант набрал 1 (1+0) балл при полезности «минус 7» в 25 матчах за «Эвеланш» при среднем игровом времени 07:51.

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