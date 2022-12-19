«Торонто» обменял Мальгина в «Колорадо» на Ханта

перешел в «Колорадо».

25-летний швейцарский нападающий стал хоккеистом «Эвеланш» в результате обмена. « » взамен получил форварда .

Мальгин набрал 4 (2+2) очка при полезности минус 1 в 23 матчах текущего регулярного чемпионата . Его среднее игровое время.

«Мэйпл Лифс» – третья команда для Ханта в нынешнем сезоне.

27-летний канадец начинал сезон в «Рейнджерс», после чего перешел в « », забравшего его с драфта отказов.

Хант набрал 1 (1+0) балл при полезности «минус 7» в 25 матчах за «Эвеланш» при среднем игровом времени 07:51.