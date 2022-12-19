«Торонто» обменял Мальгина в «Колорадо» на Ханта
Денис Мальгин перешел в «Колорадо».
25-летний швейцарский нападающий стал хоккеистом «Эвеланш» в результате обмена. «Торонто» взамен получил форварда Драйдена Ханта.
Мальгин набрал 4 (2+2) очка при полезности минус 1 в 23 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время.
«Мэйпл Лифс» – третья команда для Ханта в нынешнем сезоне.
27-летний канадец начинал сезон в «Рейнджерс», после чего перешел в «Колорадо», забравшего его с драфта отказов.
Хант набрал 1 (1+0) балл при полезности «минус 7» в 25 матчах за «Эвеланш» при среднем игровом времени 07:51.
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