Бабаев о сокращении лимита в КХЛ: «Не вижу внятной аргументации, сплошная профанация. Сами говорим, что не надо смешивать политику и спорт, и тут же это делаем»

поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в .

«В швейцарской лиге сейчас разрешены то ли 7, то ли 9 легионеров, а совсем недавно было 2, потом 4 в сезоне и 2 – в плей-офф. Полагаю, что там не случайно принимают такие решения. И посмотрите, как теперь играет сборная Швейцарии, ее игроки выросли в условиях конкуренции.

А мы всегда пытаемся изобретать велосипед и перебарщивать – то кричим, что надо равняться на , то, наоборот, что не нужно за ней гнаться. Но почему нельзя придерживаться своего пути?

Сейчас произойдет удорожание российских игроков и легионеров, а все потому что – искусственно сокращают рынок. И это нормальная реакция, потому что клубы хотят взять хороших игроков, и они будут за них бороться.

Просто пример: у руководителя есть бюджет на легионеров, условно, 400 миллионов рублей, но раньше он брал на него пять человек, а теперь – троих.

Понятно, что он получил возможность дать большие зарплаты. Самое главное, что я не вижу какой-то внятной аргументации снижению, сплошная профанация.

Кто-то кому-то не так доложил, кто-то не так понял… И очень многие почему-то молчат. Я молчать не привык. Мы сами же говорим, что не надо смешивать политику и спорт, и тут же это делаем», – сказал хоккейный агент.