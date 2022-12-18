«В «Рейнджерс» дали тест на 150 вопросов. И все – не о хоккее». Колосов об интервью перед драфтом НХЛ

Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал о необычных вопросах от клубов .

– Поддерживаете связь с «Филадельфией», которая выбрала вас на драфте?

– Только через агента.

– Думали об отъезде в Северную Америку сразу после драфта?

– Таких мыслей не было. На преддрафтовых интервью говорил, что останусь играть в – во взрослой лиге. Можно развиваться и здесь. Когда в «Филадельфии» увидят, что я готов к основной команде, тогда и поеду.

– Что спрашивают на интервью у вратарей?

– Всего сейчас и не вспомню. Вопросы, мягко говоря, странноватые. На первых интервью я еще думал, а дальше отвечал по шаблону. В «Рейнджерс» дали психологический тест на 150 вопросов. И все вопросы – не о хоккее. Допустим: есть треугольник, квадрат и круг. Что выберете из этого? Уже не помню, что ответил.

– Если « » вас не задрафтовали, значит, надо было выбрать другую фигуру.

– Возможно.

– По интервью понимали, что именно « » выберет вас?

– Абсолютно нет. Было обычное интервью - одно из самых коротких на драфте. Получилось неожиданно, – сказал вратарь минского « ».