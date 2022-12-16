Бучневич в 1-м матче после травмы: передача, 4 минуты штрафа и 14% на точке за 21:57. У него 21 очко в 21 игре

вернулся в состав « ».

27-летний форвард вышел на лед в матче регулярного чемпионата с « » (4:3 Б), пропустив четыре игры из-за травмы нижней части тела.

Россиянин отметился результативной передачей. На его счету стало 21 (9+12) очко в 21 игре сезона.

Сегодня Бучневич (21:57, 5:04 – в большинстве, 2:03 – в меньшинстве, полезность «+1») не бросал в створ.

Он применил 1 силовой прием, допустил 2 потери шайбы и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Клима Костина.

Также регулярно вставал на точку вбрасывания, показав 14% эффективности (выиграл 1 попытку из 7).