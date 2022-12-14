Сергачев сделал 2 передачи, став 3-й звездой матча с «Сиэтлом». У него 5+22 в 28 играх
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2) и был признан третьей звездой.
Россиянин набрал очки (1+3) в третьей игре подряд.
Всего в 28 матчах сезона на его счету 27 (5+22) баллов.
Сегодня за 21:58 – лучший показатель среди полевых игроков «Тампы» (2:02 – в большинстве, 0:40 – в меньшинстве) – у Сергачева 2 броска в створ ворот, 2 хита, 3 блок-шота, полезность – «плюс 1».
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