Сергачев сделал 2 передачи, став 3-й звездой матча с «Сиэтлом». У него 5+22 в 28 играх

Защитник «Тампы» сделал две голевые передачи в матче чемпионата с «Сиэтлом» (6:2) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал очки (1+3) в третьей игре подряд.

Всего в 28 матчах сезона на его счету 27 (5+22) баллов.

Сегодня за 21:58 – лучший показатель среди полевых игроков (2:02 – в большинстве, 0:40 – в меньшинстве) – у Сергачева 2 броска в створ ворот, 2 хита, 3 блок-шота, полезность – «плюс 1».