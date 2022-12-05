Клуб КХЛ может подписать лучшего бомбардира «Кошице» Кэмпбелла. У него 25 очков в 23 играх чемпионата Словакии
В КХЛ интересуются лучшим бомбардиром словацкого «Кошице».
31-летний канадский нападающий Колин Кэмпбелл может продолжить карьеру в КХЛ, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.
Форвард набрал 25 (11+14) очков в 23 матчах текущего сезона в чемпионате Словакии.
Кэмпбелл играет в Европе с 2020 года. Ранее выступал в чемпионатах Австрии и Германии.
Также нападающий провел в общей сложности 367 матчей в АХЛ и записал на свой счет 124 (50+74) балла за результативность.
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