Клуб КХЛ может подписать лучшего бомбардира «Кошице» Кэмпбелла. У него 25 очков в 23 играх чемпионата Словакии

В интересуются лучшим бомбардиром словацкого .

31-летний канадский нападающий Колин Кэмпбелл может продолжить карьеру в КХЛ, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

Форвард набрал 25 (11+14) очков в 23 матчах текущего сезона в чемпионате Словакии.

Кэмпбелл играет в Европе с 2020 года. Ранее выступал в чемпионатах Австрии и Германии.

Также нападающий провел в общей сложности 367 матчей в АХЛ и записал на свой счет 124 (50+74) балла за результативность.