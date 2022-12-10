Емелин покинул пост главного тренера «Бурана» по семейным обстоятельствам. У команды 10 поражений подряд

покинул пост главного тренера .

Воронежский клуб отметил, что со специалистом завершено сотрудничество по семейным обстоятельствам.

Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер .

Емелин был назначен на пост главного тренера «Бурана» 28 сентября.

На данный момент у команды идет серия из десяти поражений подряд. Воронежская команда занимает предпоследнее, 25-е, место в таблице , набрав 17 очков в 30 матчах.