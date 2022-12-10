Емелин покинул пост главного тренера «Бурана» по семейным обстоятельствам. У команды 10 поражений подряд
Анатолий Емелин покинул пост главного тренера «Бурана».
Воронежский клуб отметил, что со специалистом завершено сотрудничество по семейным обстоятельствам.
Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер Денис Баев.
Емелин был назначен на пост главного тренера «Бурана» 28 сентября.
На данный момент у команды идет серия из десяти поражений подряд. Воронежская команда занимает предпоследнее, 25-е, место в таблице ВХЛ, набрав 17 очков в 30 матчах.
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