Галлан о Кравцове в запасе: «Ничего не имею против Крави. Мне нравится состав «Рейнджерс»

дал комментарий о том, почему не проходит в состав .

Российский нападающий пропустил матч против «Вегаса» (5:1) по решению главного тренера. Вероятно, Кравцов по этой же причине не сыграет в предстоящей встрече с «Колорадо».

занял место флангового форварда во втором звене вместо Кравцова.

«Мне нравится Гудроу. Он показывает отличный хоккей на протяжении всего сезона. Он конкурентоспособный парень. Вы знаете, что он делает для команды в каждом матче.

Ничего не имею против Крави. Просто мне нравится состав команды прямо сейчас», – сказал Галлан.

В общей сложности в активе Кравцова 2 (1+1) очка в 10 матчах текущего сезона при полезности «плюс 4».