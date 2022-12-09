Галлан о Кравцове в запасе: «Ничего не имею против Крави. Мне нравится состав «Рейнджерс»
Жерар Галлан дал комментарий о том, почему Виталий Кравцов не проходит в состав «Рейнджерс».
Российский нападающий пропустил матч против «Вегаса» (5:1) по решению главного тренера. Вероятно, Кравцов по этой же причине не сыграет в предстоящей встрече с «Колорадо».
Барклай Гудроу занял место флангового форварда во втором звене вместо Кравцова.
«Мне нравится Гудроу. Он показывает отличный хоккей на протяжении всего сезона. Он конкурентоспособный парень. Вы знаете, что он делает для команды в каждом матче.
Ничего не имею против Крави. Просто мне нравится состав команды прямо сейчас», – сказал Галлан.
В общей сложности в активе Кравцова 2 (1+1) очка в 10 матчах текущего сезона при полезности «плюс 4».
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