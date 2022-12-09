Леонтьев о дубле 19-летнего Федотова «Металлургу»: «Парень растет на глазах»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2).

«Хороший, качественный хоккей с нашей стороны – очень дисциплинированно сыграли, совершили много полезных действий как в обороне, так и в атаке. Понравилось движение, очень достойный соперник, рады, что победили перед перерывом такую грозную команду.

Второй период оказался решающим. Знали, что у соперника сложный график, что они сыграли много матчей за короткий промежуток времени. Нашли в себе силы, нам нужны очки, переломили ход матча во втором периоде.

Отлично сыграл Саша Судницин, Илья [Федотов] забил два гола – молодой парень растет на глазах», – сказал Олег Леонтьев.