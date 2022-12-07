Тренер «Коламбуса» о дебюте Марченко: «Неплохо. Он провел несколько хороших смен»

Теги Питтсбург Коламбус Брэд Ларсен НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Тренер «Коламбуса» назвал дебют Кирилла Марченко в НХЛ неплохим. 

22-летний россиянин впервые сыграл в лиге в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (1:4). 

Марченко начал игру в звене с Коулом Силлинджером и Егором Чинаховым. В третьем периоде он несколько раз выходил в тройке с Джонни Годро и Кентом Джонсоном.

«Неплохо. Были некоторые взлеты и падения. Мы немного потеряли ритм в этой игре, так как у обеих команд было много удалений.

Но он провел несколько хороших смен», – сказал Брэд Ларсен

Ранее в этом сезоне Марченко выступал за «Кливленд» в АХЛ. Он набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» в 16 матчах регулярного чемпионата.

Марченко дебютировал в НХЛ за «Коламбус»: 2 броска, 2 хита и блок за 10:03 с «Питтсбургом» при 3:47 в большинстве

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