Тренер «Коламбуса» о дебюте Марченко: «Неплохо. Он провел несколько хороших смен»

Тренер назвал дебют в НХЛ неплохим.

22-летний россиянин впервые сыграл в лиге в матче регулярного чемпионата против (1:4).

Марченко начал игру в звене с Коулом Силлинджером и Егором Чинаховым. В третьем периоде он несколько раз выходил в тройке с Джонни Годро и Кентом Джонсоном.

«Неплохо. Были некоторые взлеты и падения. Мы немного потеряли ритм в этой игре, так как у обеих команд было много удалений.

Но он провел несколько хороших смен», – сказал .

Ранее в этом сезоне Марченко выступал за «Кливленд» в АХЛ. Он набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» в 16 матчах регулярного чемпионата.

Марченко дебютировал в НХЛ за «Коламбус»: 2 броска, 2 хита и блок за 10:03 с «Питтсбургом» при 3:47 в большинстве