Марченко и Дер-Аргучинцев – 50-й и 51-й хоккеисты из России, сыгравшие в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 57

Марченко и Дер-Аргучинцев – 50-й и 51-й хоккеисты из России, сыгравшие в этом сезоне .

Сегодня в лиге дебютировали сразу 2 игрока – 22-летний форвард провел первый матч за , а 22-летний форвард впервые сыграл за .

Не менее одного матча в этом сезоне НХЛ провел 51 российский хоккеист – 9 вратарей, 13 защитников и 29 форвардов.

В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в НХЛ провели 57 россиян. Это максимальный показатель после локаута-2004/05.

Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.