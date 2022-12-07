Марченко и Дер-Аргучинцев – 50-й и 51-й хоккеисты из России, сыгравшие в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 57
Марченко и Дер-Аргучинцев – 50-й и 51-й хоккеисты из России, сыгравшие в этом сезоне НХЛ.
Сегодня в лиге дебютировали сразу 2 игрока – 22-летний форвард Кирилл Марченко провел первый матч за «Коламбус», а 22-летний форвард Семен Дер-Аргучинцев впервые сыграл за «Торонто».
Не менее одного матча в этом сезоне НХЛ провел 51 российский хоккеист – 9 вратарей, 13 защитников и 29 форвардов.
В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в НХЛ провели 57 россиян. Это максимальный показатель после локаута-2004/05.
Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.
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