«Монреаль» начал предварительные переговоры с Кофилдом о новом контракте. Форвард набрал 22 очка в 23 матчах сезона

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«Монреаль» начал процесс обсуждения нового контракта с Коулом Кофилдом.

У 21-летнего нападающего завершится трехлетнее соглашение новичка после нынешнего сезона. 

Пэт Бриссон, агент американского хоккеиста, сообщил, что с канадским клубом начались предварительные переговоры относительно нового договора для Кофилда.

Отмечается, что «Канадиенс» хотят быть гибкими в этих переговорах, чтобы найти правильную комбинацию длительности контракта и его суммы.

Кофилд набрал 22 (13+9) очка в 23 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:04.

Нападающий был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ-2019 под общим общим 15-м номером.

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