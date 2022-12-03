«Авангард» предлагал Хартли около 2 млн долларов в год этой весной. Тренер отказался

отказался от внушительного финансового предложения .

Омский клуб хотел договориться с канадцем о продолжении работы на посту главного тренера и этой весной, после прошлого плей-офф, предлагал Бобу контракт с окладом около двух миллионов долларов в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако Хартли отказался от этого предложения. В новый сезон «Авангард» пошел с Дмитрием Рябыкиным во главе команды, которого впоследствии сменил Михаил Кравец.

Ранее Боб объяснил, почему не собирается возобновлять тренерскую карьеру на фоне интереса «Ак Барса».

Хартли заявил: «Мой план не изменился с того момента, когда не продлил контракт с «Авангардом». Он состоял в том, чтобы проводить время с семьей и работать дома над своим бизнесом».

Канадский специалист тренировал Авангард с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году.