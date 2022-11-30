Гатиятулин после 1:4 от «Барыса»: «Трактор» в сложной ситуации, выход один – начать побеждать»

высказался после матча против (1:4).

«До первой пропущенной шайбы играли хорошо. К сожалению, пропустили вот этот гол, который перевернул игру. Плюс подвела игровая дисциплина, ненужные удаления.

Отмечу игру «3 на 5», хорошо оборонялись. Вчетвером блокировали бросок – рикошет, в третьем голе тоже рикошет. Хотели переломить сложную ситуацию, не все получалось. Ну и вообще мы сейчас находимся в сложной ситуации, выход из нее один – начать побеждать.

Пропущенные голы? Ошибка на выходе из зоны, соперник ей воспользовался. Два рикошета еще. Сложно что-то комментировать. Провели в атаке больше времени, чем соперник, были моменты, но «Барыс» плотно сыграл у своих ворот. Где-то не хватило реализации, наверное.

Получит ли Мельничук шанс в ближайших матчах? Будем смотреть состояние Мыльникова и Проскурякова. Посмотрим, планируем, что Алексей будет играть.

Несмотря на сложную ситуацию, болельщики нас поддерживают, за что им спасибо. Повторюсь, выход у нас один – побеждать.

Хэмилтона оценивать пока сложно. Провел всего две тренировки, нужно время на адаптацию. Но видно, что есть мастерство. Уверен, что он будет прибавлять», – сказал главный тренер .

«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей