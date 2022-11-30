Гатиятулин после 1:4 от «Барыса»: «Трактор» в сложной ситуации, выход один – начать побеждать»
Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Барыса» (1:4).
«До первой пропущенной шайбы играли хорошо. К сожалению, пропустили вот этот гол, который перевернул игру. Плюс подвела игровая дисциплина, ненужные удаления.
Отмечу игру «3 на 5», хорошо оборонялись. Вчетвером блокировали бросок – рикошет, в третьем голе тоже рикошет. Хотели переломить сложную ситуацию, не все получалось. Ну и вообще мы сейчас находимся в сложной ситуации, выход из нее один – начать побеждать.
Пропущенные голы? Ошибка на выходе из зоны, соперник ей воспользовался. Два рикошета еще. Сложно что-то комментировать. Провели в атаке больше времени, чем соперник, были моменты, но «Барыс» плотно сыграл у своих ворот. Где-то не хватило реализации, наверное.
Получит ли Мельничук шанс в ближайших матчах? Будем смотреть состояние Мыльникова и Проскурякова. Посмотрим, планируем, что Алексей будет играть.
Несмотря на сложную ситуацию, болельщики нас поддерживают, за что им спасибо. Повторюсь, выход у нас один – побеждать.
Хэмилтона оценивать пока сложно. Провел всего две тренировки, нужно время на адаптацию. Но видно, что есть мастерство. Уверен, что он будет прибавлять», – сказал главный тренер «Трактора».
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