Максим Дорожко: «В ВХЛ есть ребятки умнее тех, что в КХЛ. Там люди – художники. Лиги мало отличаются»
Максим Дорожко не считает, что между КХЛ и ВХЛ существует большая разница в классе.
– Согласны ли с тем, что в этом году очень много ребят из ВХЛ здорово проявляют себя в КХЛ? Разрыв в уровне между лигами сокращается?
– Вполне может быть. Кому-то может казаться, что в ВХЛ ужасный уровень, но там очень тяжело играть.
Там есть ребятки, которые умнее тех, что в КХЛ. Лиги мало чем отличаются друг от друга, разве что в скорости принятия решений.
Но в ВХЛ уровень тоже очень хороший. Там люди – художники, они пятью пасами могут отрезать всю команду и выйти на пустые ворота, – сказал голкипер «Витязя».
В ВХЛ Дорожко выступал за «Молот», «Ермак», китайский «Ценг Тоу» и «Рязань».
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