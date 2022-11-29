Максим Дорожко: «В ВХЛ есть ребятки умнее тех, что в КХЛ. Там люди – художники. Лиги мало отличаются»

не считает, что между и существует большая разница в классе.

– Согласны ли с тем, что в этом году очень много ребят из ВХЛ здорово проявляют себя в КХЛ? Разрыв в уровне между лигами сокращается?

– Вполне может быть. Кому-то может казаться, что в ВХЛ ужасный уровень, но там очень тяжело играть.

Там есть ребятки, которые умнее тех, что в КХЛ. Лиги мало чем отличаются друг от друга, разве что в скорости принятия решений.

Но в ВХЛ уровень тоже очень хороший. Там люди – художники, они пятью пасами могут отрезать всю команду и выйти на пустые ворота, – сказал голкипер .

В ВХЛ Дорожко выступал за «Молот», «Ермак», китайский «Ценг Тоу» и «Рязань».

Вратарь «Витязя» – открытие сезона КХЛ: отбивает по 45 бросков и мечтает о сборной России (а мог играть за Китай)