Максим Дорожко: «Китайцы – люди простые. В ресторане могут и пукнуть, и икнуть. Спросили у одного из ребят, что за мясо используют в блюде, и он поквакал»

рассказал об опыте выступлений за китайский «Ценг Тоу» в .

– В вашей карьере, помимо «Витязя», были и достаточно экзотические клубы. В сезоне-2019/20 вы играли за китайский из ВХЛ. Чем запомнился вам этот отрезок карьеры?

– Это был очень интересный сезон. Я подключился к команде перед матчем со «Звездой» в Москве. Запомнился тот сезон длинными перелетами. Мы летали по 30 часов, меняя по четыре самолета в сутки, чтобы добраться из пункта А в пункт Б.

В первый раз мы летели 30 часов в Чаньчунь, а потом еще полчаса ехали на электричке в Цзилинь.

После этого все пошли спать, а мы с другом поехали делать рабочие визы. Нас еще таскали по банкам, чтобы мы карточки получили. В общей сложности, я тогда не спал около сорока часов.

– Обалдеть!

– Да, провел все это время сидя или стоя. Люди еще очень искренне болели. Для них хоккей был в новинку, поэтому они постоянно ждали нас у раздевалок, обнимали. Дети бегали, конфеты дарили. Интересное было время, необычное.

– Какие впечатления остались от Цзилиня – города, где «Ценг Тоу» проводил свои домашние матчи?

– Это очень большой город. Там есть международные университеты, где учились русские ребята. Виделись с ними в городе, общались.

Ходили по интересным ресторанам с китайской кухней, которых нет в Европе. То, что у них провинцией считается город с населением в 12 миллионов, тоже, конечно, удивительно. В Цзилине очень много высоток и торговых центров. Как будто в столице находишься!

– Что больше всего понравилось из китайской кухни?

– Красная курица на палочках она была очень вкусной.

Но мы как-то спросили у одного из китайских ребят, что за мясо используется в этом блюде, и он поквакал. Так что я не знаю, что я ел. Может быть, это были лягушки. Но в любом случае это было вкусно.

– Что в Китае так и осталось для вас непонятным?

– Китайцы – люди простые. В ресторане они могут и икнуть, и пукнуть за столом при полной посадке. Для них это нормальная вещь, но для нас это был такой себе опыт.

– Слышал еще, что они любят фотографировать и щипать европейцев.

– Да, есть такое. Они это делают от удивления. Постоянно с нами фоткались. Для них это круто. Показывали на нас пальцев. Первое время мы, конечно, улыбались, но потом начали в шутку их пугать. Было интересно! – сказал вратарь .

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