Василевский отразил 25 из 27 бросков «Сент-Луиса» и одержал 4-ю победу в последних 5 матчах
Андрей Василевский одержал 4-ю победу в последних 5 матчах.
Российский вратарь «Тампы» отразил 25 бросков из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).
В 15 матчах сезона у него стало 8 побед при 7 поражениях (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,94).
В первом периоде защитник «блюзменов» Роберт Бортуццо столкнулся с Василевским после толчка со стороны защитника «молний» Михаила Сергачева.
Это привело к стычке. Игрок «Сент-Луиса» получил малый штраф.
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