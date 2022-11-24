19-летний форвард «Северстали» Суворов забил 8 голов в 17 матчах сезона. Он третий снайпер команды

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Белорусский нападающий «Северстали» забросил 8 шайб в 17 матчах сезона КХЛ.

19-летний форвард череповчан Александр Суворов сделал дубль в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).

Нападающий отличился во втором и третьем периодах. Его второй гол стал победным для команды.

Суворов занимает третье место в списке лучших снайперов «Северстали». Больше него забили только Александр Петунин (9) и Даниил Вовченко (10).

В нынешнем сезоне Суворов набрал 14 (8+6) очков в 17 играх.

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