Тарасов о матче с «Флоридой» и Бобровском: «Каждый раз, когда я играю против российского вратаря в НХЛ, это особенное событие»
Даниил Тарасов высказался после матча чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:3).
Вратарь «Коламбуса» отразил 47 бросков из 50. Он играл в НХЛ впервые с 29 октября.
«Немного нервничал перед первыми бросками. Я давно не играл в НХЛ.
Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский? Каждый раз, когда я играю против российского вратаря в НХЛ, это особенное событие, и сегодня оно было особенным, потому что мы из одного города [Новокузнецка]», – сказал Тарасов.
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