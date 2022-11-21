Тарасов о матче с «Флоридой» и Бобровском: «Каждый раз, когда я играю против российского вратаря в НХЛ, это особенное событие»

высказался после матча чемпионата с «Флоридой» (5:3).

Вратарь отразил 47 бросков из 50. Он играл в НХЛ впервые с 29 октября.

«Немного нервничал перед первыми бросками. Я давно не играл в НХЛ.

Ворота «Флориды» защищал ? Каждый раз, когда я играю против российского вратаря в НХЛ, это особенное событие, и сегодня оно было особенным, потому что мы из одного города [Новокузнецка]», – сказал Тарасов.