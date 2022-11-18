Защитник «Спартака» Вишневский получил перелом ноги в матче против «Северстали» (ТАСС)

Защитник получил перелом ноги в матче против «Северстали».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Матч против «Северстали» (4:2) прошел 16 ноября. Сегодня, 18 ноября, Вишневский пропустил игру Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА.

«В матче с «Северсталью» шайба попала в ногу в третьем периоде. Перелом, находится в гипсе», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне игрок провел 26 матчей и набрал 7 (1+6) очков.