Сафонов о появлении болельщика на льду: «Парень придал эмоций. Надеюсь, штрафные санкции не будут применены. Спасибо ему за курьезный случай»

прокомментировал победу в матче против СКА (5:2).

− Был хороший матч с обеих сторон. СКА хорошо играл, мы тоже показали хороший хоккей. Важная, нужная победа.

− Это был один из лучших матчей в карьере?

− Билял много хороших матчей выдавал, просто все об этом забывают, когда идет череда неудач. Он красавец, держал нас в игре.

− Такое ощущение, что вся республика объединилась к «Татарча матчу».

− Для нас важна каждая игра, мы не очень хорошо идем по турнирной таблице. Если в каждой игре так будем выкладываться, бороться, гореть, то результат будет хороший.

− Ожидали такого паса от Марка Янчевского в эпизоде с вашим голом?

− Янчик – красавчик. На тренировке такие игровые моменты отрабатывали, я ждал, что он отдаст пас.

− У вас десятая шайба в сезоне, как оцениваете свою игровую форму?

− Приятно, что удается приносить пользу команде.

− Была информация, что главный тренер может покинуть команду после ближайших матчей. Это как-то влияло?

− У нас каждый матч должен проходить от ножа, мы слишком низко упали в турнирной таблице. Надо себя вытаскивать, работать, выходить с такой же самоотдачей на лед.

− Как отреагировали на появление болельщика на льду?

− Никто не понял, откуда он появился. Ждал повтора на кубе, по телевизору, но не показали, хотя такой интересный момент. Перелез через стекло? Мы так и поняли.

Парень придал эмоций. Надеюсь, что к нему не будут применены штрафные санкции. Мы все люди, все можем проявить эмоции. Спасибо болельщику за курьезный случай, – сказал нападающий «Ак Барса».

Болельщик выбежал на лед по ходу игры «Ак Барс» – СКА и проскользил по нему на коленях