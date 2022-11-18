Сафонов о появлении болельщика на льду: «Парень придал эмоций. Надеюсь, штрафные санкции не будут применены. Спасибо ему за курьезный случай»

Теги Ак Барс СКА болельщики Олег Знарок КХЛ Тимур Билялов Марк Янчевский Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов прокомментировал победу в матче против СКА (5:2).

− Был хороший матч с обеих сторон. СКА хорошо играл, мы тоже показали хороший хоккей. Важная, нужная победа.

− Это был один из лучших матчей Тимура Билялова в карьере?

− Билял много хороших матчей выдавал, просто все об этом забывают, когда идет череда неудач. Он красавец, держал нас в игре.

− Такое ощущение, что вся республика объединилась к «Татарча матчу».

− Для нас важна каждая игра, мы не очень хорошо идем по турнирной таблице. Если в каждой игре так будем выкладываться, бороться, гореть, то результат будет хороший.

− Ожидали такого паса от Марка Янчевского в эпизоде с вашим голом?

− Янчик – красавчик. На тренировке такие игровые моменты отрабатывали, я ждал, что он отдаст пас.

− У вас десятая шайба в сезоне, как оцениваете свою игровую форму?

− Приятно, что удается приносить пользу команде.

− Была информация, что главный тренер может покинуть команду после ближайших матчей. Это как-то влияло?

− У нас каждый матч должен проходить от ножа, мы слишком низко упали в турнирной таблице. Надо себя вытаскивать, работать, выходить с такой же самоотдачей на лед.

− Как отреагировали на появление болельщика на льду?

− Никто не понял, откуда он появился. Ждал повтора на кубе, по телевизору, но не показали, хотя такой интересный момент. Перелез через стекло? Мы так и поняли.

Парень придал эмоций. Надеюсь, что к нему не будут применены штрафные санкции. Мы все люди, все можем проявить эмоции. Спасибо болельщику за курьезный случай, – сказал нападающий «Ак Барса».

Болельщик выбежал на лед по ходу игры «Ак Барс» – СКА и проскользил по нему на коленях

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