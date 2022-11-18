Сафонов о появлении болельщика на льду: «Парень придал эмоций. Надеюсь, штрафные санкции не будут применены. Спасибо ему за курьезный случай»
Илья Сафонов прокомментировал победу в матче против СКА (5:2).
− Был хороший матч с обеих сторон. СКА хорошо играл, мы тоже показали хороший хоккей. Важная, нужная победа.
− Это был один из лучших матчей Тимура Билялова в карьере?
− Билял много хороших матчей выдавал, просто все об этом забывают, когда идет череда неудач. Он красавец, держал нас в игре.
− Такое ощущение, что вся республика объединилась к «Татарча матчу».
− Для нас важна каждая игра, мы не очень хорошо идем по турнирной таблице. Если в каждой игре так будем выкладываться, бороться, гореть, то результат будет хороший.
− Ожидали такого паса от Марка Янчевского в эпизоде с вашим голом?
− Янчик – красавчик. На тренировке такие игровые моменты отрабатывали, я ждал, что он отдаст пас.
− У вас десятая шайба в сезоне, как оцениваете свою игровую форму?
− Приятно, что удается приносить пользу команде.
− Была информация, что главный тренер может покинуть команду после ближайших матчей. Это как-то влияло?
− У нас каждый матч должен проходить от ножа, мы слишком низко упали в турнирной таблице. Надо себя вытаскивать, работать, выходить с такой же самоотдачей на лед.
− Как отреагировали на появление болельщика на льду?
− Никто не понял, откуда он появился. Ждал повтора на кубе, по телевизору, но не показали, хотя такой интересный момент. Перелез через стекло? Мы так и поняли.
Парень придал эмоций. Надеюсь, что к нему не будут применены штрафные санкции. Мы все люди, все можем проявить эмоции. Спасибо болельщику за курьезный случай, – сказал нападающий «Ак Барса».
Болельщик выбежал на лед по ходу игры «Ак Барс» – СКА и проскользил по нему на коленях
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