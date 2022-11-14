Леонид Вайсфельд: «Отсутствие Бурдасова не оправдание тому, что «Трактор» не забивает. С таким составом он должен больше атаковать»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд раскритиковал игру .

– Дело не в том, что «Трактор» пока что плохо едет по Дальнему Востоку. С моей точки зрения, челябинцы располагают игроками, которые могут показывать более агрессивный и атакующий хоккей. Возможно, у них есть какие-то причины внутри.

Отсутствие Бурдасова, конечно же, сказывается на команде, потому что он является ее лучшим бомбардиром. Но оно не может служить оправданием того, что команда вообще не забивает. С таким подбором игроков «Трактор» должен играть в более атакующий хоккей. Наверное, в команде другие взгляды.

Они прекрасно понимают, что не забросили ни одной шайбы в последних трех матчах.

– Как исправить ситуацию?

– Нужно немножко изменить тактику, играть более агрессивно. Других вариантов я не вижу.

– Как относитесь к слухам о назначении Гатиятулина в ?

– Как к слухам. Чисто теоретически, если Анвара завтра уволят из «Трактора», его могут позвать куда угодно. Но в данный момент он работает в команде. Как его тогда могут пригласить? – сказал Вайсфельд.