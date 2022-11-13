«Если бы он мне в лицо такое сказал, в «Сарыарке» был бы другой тренер. Набрали россиян и блатуют». Штайгер в адрес Скудры, назвавшего его команду «смешной»

У Петериса Скудры произошел конфликт с Евгением Штайгером.

Карагандинская обыграла павлодарский «Иртыш» (9:2) в матче чемпионата Казахстана.

«Мы, конечно, должны этой команде смешной забивать намного больше, чем девять голов. Тут многие какую-то рекламу делают, но вообще ничего не увидел, за что можно зацепиться.

Это и показывает уровень Павлодара – явная грубость, грязные вещи в конце игры, это смешно для меня. Это показывает уровень тренерского штаба, где ты должен уметь играть до конца, а то, что было последние 3-4 минуты, это просто смешно.

Грязные приемы, в колено, сзади прыгать на кого-то, такие дешевые вещи. Мы должны были забивать по десять голов во втором периоде», – сказал главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра.

Скудре ответил главный тренер «Иртыша» Евгений Штайгер.

«У нас команда собрана почти из местных воспитанников. Чем не может похвастаться «Сарыарка». Пона... Набрали более опытных россиян и блатуют по лиге. Лично Петерису Скудре могу передать: если бы он мне в лицо такое сказал, в «Сарыарке» был бы другой тренер. Более опытные ребята – , ВХЛ – обыграли детей и ходят, радуются. Никаких установок на драки не было», – заявил Штайгер.

Скудра известен по работе с такими клубами КХЛ, как «Торпедо» и «Трактор».