Тренер «Миннесоты» о матч-штрафе Капризова: «Его самого бьют, он расстроен. Против такого игрока должно фиксироваться больше нарушений, этого не было»

Тренер «Миннесоты» высказался о матч-штрафе в игре с .

Российский нападающий был удален до конца матча за удар клюшкой по лицу. «Уайлд» в итоге проиграли «Кингс» (0:1).

«Эй, как насчет пары розыгрышей большинства для нас? У нас была всего одна попытка, да и та символическая. Это что, шутка? Мы не хотим ныть, но это просто смешно. В концовке мы старались пройти среднюю зону, нас держали и хватали, но свистков не было.

Что касается Капризова, то его самого бьют. Он расстроен, не так ли? Мы все разочарованы, потому что об этом никто не заботится. Есть правила, и мы считаем, что должно фиксироваться больше нарушений против игрока такого уровня, который все время держит шайбу. Этого не было», – сказал .

Капризов врезал клюшкой по лицу сопернику – повелся на провокации. Это первое удаление до конца матча в НХЛ