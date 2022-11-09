КХЛ поздравила Тимченко с 70-летием: «Под его руководством лига стала одной из самых успешных не только в России, но и в мире»

поздравила Геннадия Тимченко с 70-летием.

Бизнесмен занимает должности председателя совета директоров лиги (с 2012 года) и президента .

«9 ноября день рождения празднует председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Николаевич Тимченко – 70 лет.

Десять лет назад в 2012 году Геннадий Николаевич впервые возглавил совет директоров КХЛ, и с этого времени его жизнь неразрывно связана с КХЛ.

Под его руководством лига прошла большой путь, став одной из самых успешных профессиональных спортивных лиг не только в России, но и в мире, как с точки зрения инфраструктуры и коммерческой привлекательности, так и конкуренции, и зрительского интереса. КХЛ в своей работе четко следует стратегии развития, которая затрагивает все возможные аспекты – от правил игры и совершенствования хоккейных технологий до работы в медиапространстве и привлечения молодой аудитории.

Геннадий Николаевич пользуется глубоким уважением и авторитетом в хоккейном сообществе как среди руководителей клубов, так и среди игроков и тренеров. Решения совета директоров позволяют лиге прогрессировать, делать чемпионат более конкурентоспособным и интересным.

Занятия хоккеем помогают Геннадию Николаевичу развивать этот вид спорта и делать его более доступным и открытым для всех – в плотном рабочем графике он регулярно находит время для того, чтобы выйти на лед. Во многом благодаря ему хоккей в России – один из самых популярных видов спорта, куда каждый год идут заниматься сотни мальчишек и девчонок.

КХЛ поздравляет с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, реализации всех задуманных планов, бодрости духа и всего самого наилучшего!» – говорится на официальном сайте лиги.