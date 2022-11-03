Илья Самсонов: «Полностью изолировался от внешнего хоккея, смотрю только нарезки. Больше стараюсь отдыхать, с семьей время провести, с собакой погулять»

не разговаривает с родными о хоккее.

– Следят ли в вашей семье, что пишут о вас?

– Мы все договорились, что удаляем заметки. Раньше я мог зайти что-то почитать, в том числе про КХЛ, как «Магнитка» выступает, что происходит. А сейчас полностью изолировался от внешнего хоккея, смотрю только нарезки, делаю какие-то выводы. Бывает, пару игр посмотрю по телевизору.

Больше стараюсь отдыхать, с семьей время провести, с собакой погулять – и так много хоккея, половину дня на льду проводишь. А родители и жена вообще перестали читать новости и спрашивать, что происходит. Не разговариваем о хоккее вообще, – сказал вратарь .