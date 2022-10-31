Макдэвид стал первой звездой недели в НХЛ, Братт – второй, Флери – третьей

объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему , набравшему 8 (4+4) очков за четыре матча – против «Питтсбурга» (6:3), «Сент-Луиса» (3:1), «Чикаго» (6:5) и «Калгари» (3:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард Йеспер Братт, у которого 7 (4+3) очков в четырех встречах – с «Вашингтоном» (3:6), «Детройтом» (6:2), «Колорадо» (1:0) и «Коламбусом» (7:1). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал вратарь «Миннесоты» . 37-летний канадец отразил 76 из 82 бросков в течение трех матчей: против «Монреаля» (3:1), «Оттавы» (4:2) и «Чикаго» (4:3 Б). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.