Макдэвид стал первой звездой недели в НХЛ, Братт – второй, Флери – третьей
НХЛ объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.
Первое место досталось нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, набравшему 8 (4+4) очков за четыре матча – против «Питтсбурга» (6:3), «Сент-Луиса» (3:1), «Чикаго» (6:5) и «Калгари» (3:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Вторую позицию занял форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт, у которого 7 (4+3) очков в четырех встречах – с «Вашингтоном» (3:6), «Детройтом» (6:2), «Колорадо» (1:0) и «Коламбусом» (7:1). Его показатели можно изучить тут.
Третьей звездой недели стал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери. 37-летний канадец отразил 76 из 82 бросков в течение трех матчей: против «Монреаля» (3:1), «Оттавы» (4:2) и «Чикаго» (4:3 Б). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.
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