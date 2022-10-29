Кузьменко об эмоциях после шайбы «Питтсбургу»: «Хотел порадоваться первому нормальному голу. До этого Миллер на пустые отдавал, молодец»

пошутил по поводу своего гола в ворота .

Форвард пообщался с журналистами после победного матча с «Питтсбургом» (5:1) с помощью партнера по команде Василия Подколзина, выступившего в роли переводчика.

– Ты забил важный гол, было видно, что очень радовался. Что вообще почувствовал в этот момент?

– Я хотел порадоваться первому нормальному голу. А то до этого Миллер мне на пустые ворота отдавал, молодец.

– Насколько сейчас улучшилось настроение?

– Конечно, улучшилось, мы стали побеждать. Мы счастливы. Сейчас идем от игры к игре. И будем все лучше и лучше. Побеждать на этой арене – это здорово. Лучшее, что я пока испытывал на данный момент, – сказал Кузьменко.

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«Ванкувер» оживает благодаря русским: у Кузьменко 1+1 против «Питтсбурга», у Михеева – 0+2