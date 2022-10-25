Кэри Прайс: «Сейчас я не планирую завершать карьеру. Моя первая цель – стать здоровым. Не сдаюсь, есть надежда на чудо»

Вратарь не планирует завершать карьеру.

35-летний вратарь не провел ни одного матча в текущем сезоне НХЛ, а в прошлом выходил на лед всего 5 раз.

Он долго восстанавливался после операции на колене, при этом реабилитация все еще не завершена. На данный момент карьера Прайса приостановлена на неопределенный срок.

Контракт канадца с кэпхитом 10,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.

«Необходимо двигаться вперед шаг за шагом. Сейчас я не планирую завершать карьеру. Моя первая цель – стать здоровым.

Как только она будет выполнена, я смогу вернуться к тренировкам. Сейчас я не могу тренироваться вместе с командой.

Думаю ли я о том, что мой последний матч уже сыгран? Такие мысли бывают, но есть надежда на чудо. Возможно, я смогу вернуться и сыграть еще.

Я всегда был оптимистом. Я не сдаюсь, я не отказываюсь от намерения выиграть Кубок Стэнли, какой бы ни была текущая ситуация.

Не могу поверить, как быстро пролетели 15 лет. Завидую молодым ребятам, которые сейчас приходят в . Лига сейчас лучше, чем когда-либо. Им очень повезло, что они здесь в этот момент», – сказал Прайс.