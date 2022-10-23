Замула против «Нэшвилла»: 2-е очко в сезоне и «+1» за 16:50 – рекорд по времени в сезоне

Защитник «Филадельфии» набрал 2-е очко в сезоне.

22-летний россиянин отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с (3:1) – Юусе Сарос отбил его бросок щитком, после чего шайба попала к Заку МакЮэну, забившему победный гол.

Сегодня Замула (16:50 – личный рекорд по времени в сезоне, 0:40 – в большинстве, полезность «+1») нанес 1 бросок, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

В 5 играх сезона у него 2 (0+2) очка при общей полезности «+1».