Хенкель о серии из 6 поражений: «Ак Барсу» за нее было стыдно. В игре с «Металлургом» показали характер»
Кристиан Хенкель прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (3:2 ОТ).
«Ак Барс» прервал серию из 6 поражений подряд.
− Наконец-то прервали эту серию, нам за нее было стыдно. Проигрывать всегда неприятно, особенно 6 матчей подряд.
Играли хорошо, показали характер. Многое исправили, пока не до идеала, но от такой игры можно отталкиваться и идти дальше. Сейчас нельзя расслабляться, впереди «Зеленое дерби», которое для нас очень важно. Надо выдавать победную серию.
− Что конкретно исправили?
− По мелочам: единоборства, броски по воротам, дисциплина. Лавка была живая.
− Было обилие силовой борьбы, такая была установка?
− Да, ребята были более заряженными. Все хотели победить, бежали, бились. Это та цена, которую нужно платить за победы.
− Вспомните свою победную шайбу в овертайме. Зряче бросали?
− Да, зряче. Хотя больше надеялся на то, что при игре «3 на 3» вратарь просто не ожидает бросков с такой позиции. Обычно разыгрывают выходы 2 в 1, отдают на пустые. А тут Глух (Михаил Глухов), создавал трафик перед воротами, я бросил – попал, – сказал защитник «Ак Барса».
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