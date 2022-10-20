Хенкель о серии из 6 поражений: «Ак Барсу» за нее было стыдно. В игре с «Металлургом» показали характер»

прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

«Ак Барс» прервал серию из 6 поражений подряд.

− Наконец-то прервали эту серию, нам за нее было стыдно. Проигрывать всегда неприятно, особенно 6 матчей подряд.

Играли хорошо, показали характер. Многое исправили, пока не до идеала, но от такой игры можно отталкиваться и идти дальше. Сейчас нельзя расслабляться, впереди «Зеленое дерби», которое для нас очень важно. Надо выдавать победную серию.

− Что конкретно исправили?

− По мелочам: единоборства, броски по воротам, дисциплина. Лавка была живая.

− Было обилие силовой борьбы, такая была установка?

− Да, ребята были более заряженными. Все хотели победить, бежали, бились. Это та цена, которую нужно платить за победы.

− Вспомните свою победную шайбу в овертайме. Зряче бросали?

− Да, зряче. Хотя больше надеялся на то, что при игре «3 на 3» вратарь просто не ожидает бросков с такой позиции. Обычно разыгрывают выходы 2 в 1, отдают на пустые. А тут Глух ( ), создавал трафик перед воротами, я бросил – попал, – сказал защитник .