Игроки «Авангарда» возложили цветы на могилу Черепанова: «Свети нам – и набирай очки за небесную команду. Мы никогда не забудем тебя»

Хоккеисты «Авангарда» возложили цветы на могилу Алексея Черепанова.

Нападающий, выступавший за «Авангард», умер 13 октября 2008 года во время игры с «Витязем».

«Сейчас ему было бы уже 33 года. Профессионал в самом расцвете сил – мы никогда не узнаем, какие хоккейные вершины он бы покорил, потому что судьба оказалась слишком жестокой.

Алексей Черепанов ушел из жизни в 19 лет. 13 октября 2008 года навсегда останется черным днем в истории омского хоккея – днем, когда яркая хоккейная звездочка Чери погасла на земле, чтобы зажечься высоко в небе.

Руководство клуба, тренеры и хоккеисты «Авангарда» побывали на Старо-Северном кладбище Омска, где возложили цветы на могилу Алексея Черепанова.

Мы помним тебя таким, каким ты был: талантливым, открытым, улыбчивым и смелым. Помним и знаем, что где-то там, очень далеко, ты следишь за нами и оберегаешь от бед. Свети нам – и набирай очки за небесную команду, а мы никогда не забудем тебя, Леша», – говорится на сайте омского клуба КХЛ.

Фото: https://www.hawk.ru