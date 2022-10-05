Вудкрофт о 3:5 от «Витязя»: «Очень расстроен результатом. Это не наш хоккей, можем действовать гораздо лучше»

подвел итоги матча с (3:5).

«Очень расстроен результатом. В первом периоде сыграли слишком закрыто и консервативно, наш форчек не сработал. Дали сопернику почувствовать свою игру, а сами не сделали то, что хотели.

После второго периода поговорили с парнями, поменяли тактику, нужно было больше прессинговать в зоне атаки. Мы владели преимуществом в третьем периоде, но снова пропустили гол. У нас упал защитник, получили атаку с численным перевесом – гол. Затем в большинстве допустили потерю, все вернулись и делали все правильно, но неудачный отскок от клюшки и гол. Ну а затем забили в собственные ворота.

Нашей команде нужен отдых, игроки очень сильно устали. Следующие несколько дней мы должны потратить на то, чтобы перезагрузиться, перезарядиться и заново сфокусироваться. Потому что то, во что мы играли сегодня, – это не наш хоккей. Мы можем действовать гораздо лучше.

Лалонде сыграл всего две минуты в первом периоде – у него травма нижней части тела. Больше информации получу позже», – сказал главный тренер минского .