ФХР лидирует среди «зимних» федераций по целевым отчислениям, полученным от Единого регулятора азартных игр

Гендиректор организации «Единый регулятор азартных игр» рассказал о финансировании спорта.

Алексей Грачев, выступая на панельной дискуссии «Российское олимпийское движение. Вызовы и решения» на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», довел до присутствующих информацию о внебюджетном финансировании спортивной отрасли за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности.

Общий объем целевых отчислений за 9 месяцев составил 9,7 млрд рублей, олимпийские федерации получили 35% от этой суммы (3,395 млрд). Среди представителей зимних видов спорта больше всех получила Федерация хоккея России, второе место разделили Союз биатлонистов России, Федерация лыжных гонок России, Федерация фигурного катания на коньках России, Союз конькобежцев России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация фристайла России, Федерация санного спорта России, Федерация сноуборда России.

В тройку лидеров по летним видам спорта вошли Российский футбольный союз, Федерация настольного тенниса России и Федерация тенниса России.

Всего Единый регулятор азартных игр делает целевые отчисления от букмекерской деятельности 115 спортивным федерациям и 2 профессиональными спортивным лигам, в том числе – 51 олимпийской федерации.