Вудкрофт об 1:3 с «Сочи»: «Играли уверенно 58 минут. В конце 1-го периода допустили несколько неточных передач»

Главный тренер минского подвел итоги матча с (1:3).

«Игра в принципе была неплохой. Наша команда играла в уверенный хоккей на протяжении 58 минут.

К сожалению, в самом конце первого периода мы допустили несколько неточных передач, что позволило сочинцам несколько раз бросить по воротам — и это стало решающим во всей игре. Такие возможности давать соперникам нельзя.

Про Сапего нужно говорить не только в разрезе гола, он хорошо отыграл и в обороне. Я бы хотел отметить Сергея как человека, который провел классный матч», – сказал .