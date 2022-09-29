Вудкрофт об 1:3 с «Сочи»: «Играли уверенно 58 минут. В конце 1-го периода допустили несколько неточных передач»

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Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с «Сочи» (1:3).

«Игра в принципе была неплохой. Наша команда играла в уверенный хоккей на протяжении 58 минут.

К сожалению, в самом конце первого периода мы допустили несколько неточных передач, что позволило сочинцам несколько раз бросить по воротам — и это стало решающим во всей игре. Такие возможности давать соперникам нельзя.

Про Сапего нужно говорить не только в разрезе гола, он хорошо отыграл и в обороне. Я бы хотел отметить Сергея как человека, который провел классный матч», – сказал Крэйг Вудкрофт.

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