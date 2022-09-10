Игумнов об 1:4 от СКА: «В первом периоде «Динамо» было не готово и получило по соплям»

высказался о поражении «Динамо» от (1:4).

Московский клуб впервые проиграл в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Все просто – беззубо сыграли в первом периоде, не настроились так, как должны были. Команда не была готова и получила по соплям – два гола. Второй период получился сумбурным: удаления были, большинство не реализовывали.

В третьем вспомнили свою игру, побежали, больше стали давить, что-то даже получалось, но в конце пропустили гол. Это хоккей. Без поражений не бывает – будет нам уроком.

– Как считаешь, почему не получилось правильно настроиться? Сезон начали довольно хорошо.

– Здесь много факторов. Трудно сказать, что именно пошло не так. Играли не в свой хоккей, головы были не на месте. Наверное, смотрели как СКА играет, а не сами действовали.

– В этом месяце у нас еще два матча против СКА. Что в первую очередь нужно будет исправить?

– По концовке нет вопросов к команде. Сделаем выводы. Будем играть немножечко по-другому - с самого начала нужно играть в свой хоккей. Ждем следующих игр с ними, – сказал нападающий .