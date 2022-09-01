Фил Эспозито: «Олимпиада должна быть только для любителей. Не понимаю, как можно приостанавливать бизнес и отдавать свой продукт ни за что»

считает, что на Олимпийских играх должны выступать только хоккеисты-любители.

«Я, кстати, не фанат Олимпийских игр. Я не понимаю, как можно приостанавливать свой бизнес и просто отдавать свой продукт буквально ни за что. Не верю в это.

Кстати, если на то пошло, то олимпийский баскетбольный турнир проходит летом, и если так хочется, то почему не провести хоккейный турнир Игр в сентябре? Как это было у нас в 1972 году с Суперсерией или как происходит во время Кубка мира.

Но вообще, Олимпийские игры должны быть для любителей и только для них», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли и основатель «Тампы».