Эспозито о трех Кубках Стэнли «Тампы»: «У нас нет таких традиций, как у «Торонто», «Бостона», «Рейнджерс», «Чикаго», «Монреаля»

Теги Рейнджерс Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Кубок Стэнли Чикаго НХЛ Фил Эспозито ТАСС Хоккей

Основатель «Тампы» Фил Эспозито высказался о том, чего не хватает клубу.

«Европа старше, намного старше Северной Америки. Об этом я говорю людям про «Тампа-Бэй Лайтнинг». Клуб существует 30 лет и выиграл три Кубка Стэнли. И? У нас нет таких традиций, какие есть у «Торонто», «Бостона», «Рейнджерс, «Чикаго», «Монреаля». У нас нет этого, и мы имеем то, что имеем.

И эти традиции надо строить в следующие 30 лет. При этом у нас в так называемом wish list (список желаний – прим. ред.) более 10 тысяч человек, которые хотят получить сезонные абонементы. У нас солд-аут (аншлаги – прим. Sports.ru) на все матчи, а это 20 с лишним тысяч мест на арене, и все равно все эти люди из Нью-Йорка, Торонто и Бостона спрашивают: «Как, черт возьми, вы играете в хоккей во Флориде?» – сказал Эспозито.

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