«Тампа» продлила контракт с Майерсом на год и 1,4 млн долларов. В новом сезоне его кэпхит – 2,55 млн долларов

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«Тампа» подписала новый контракт с защитником Филиппом Майерсом.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на один год и 1,4 миллиона долларов. Этот договор начнет свое действие через один год – в сезоне-2023/24.

В предстоящем сезоне кэпхит канадца составит 2,55 млн долларов – такой контракт игрок подписал в 2020 году, будучи хоккеистом «Филадельфии».

Напомним, что в июле «Лайтнинг» получили Майерса и Гранта Мисмаша в результате обмена Райана Макдоны в «Нэшвилл».

Майерс в минувшем сезоне сыграл 27 матчей в НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «+5». В его активе также 16 игр и 7 (2+5) баллов в АХЛ.

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