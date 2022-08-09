Бержерон о новом контракте с «Бостоном»: «Я очень рад, это мой дом. Хотел играть за «Брюинс» – и только за них»

доволен тем, что подписал новый контракт с .

Вчера стало известно о том, что 37-летний нападающий заключил с «Брюинс» новое соглашение на один год и 2,5 млн долларов. Еще столько же он может заработать в виде бонуса за достижение (сообщалось, что условие – 10 матчей в сезоне).

«Я очень рад вернуться в «Бостон» еще на один сезон. Эта команда очень много для меня значит. Я начал свою карьеру здесь, команда всегда была лояльной по отношению ко мне. В «Брюинс» я многому научился и вырос. Бостон – это мой дом.

Как только я захотел вернуться, мы начали переговоры с клубом. Мы знали, что возникла непростая ситуация с потолком зарплат, и обсуждали это с руководством. Понятно, что у них были еще и другие дела. На то, чтобы выстроить структуру соглашения, ушло некоторое время.

Я не испытывал какого-то беспокойства по этому поводу. Особенно после того, когда узнал, что Крейчи возвращается. Это просто была попытка сделать так, чтобы всех все устроило и можно было бы вписать всех в состав.

Мой агент знал, чего я хотел. Я хотел играть за «Брюинс» – и только за них. В этом не было никаких сомнений. и на протяжении всего процесса вели себя потрясающе», – сказал капитан «Бостона».

Канадец выступает за «Бостон» с 2003 года. Он занимает 3-е место в истории «Брюинс» по числу матчей в регулярных чемпионатах (1216) и 4-е – по количеству набранных очков (982).