Сезон МХЛ стартует 3 сентября. Конференции разделены на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы 

Утвержден календарь матчей сезона-2022/23 в .

Регулярный чемпионат стартует 3 сентября матчем между и «Красной Армией» и завершится 26 февраля.

На Западе состоится 504 игры, на Востоке – 450. Всего в регулярном чемпионате будет сыграно 954 матча.

По результатам сезона-2021/22 конференции поделены на дивизионы «Золотой» и «Серебряный». Большую часть игр клубы проведут внутри дивизионов − с равными соперниками: по 2 дома и в гостях. Матчи между соперниками из разных дивизионов не будут спаренными.

Запланированы два перерыва: 3-дневный на новогодние праздники и 3 дня – на матч за Кубок Вызова, который состоится 3 декабря 2022 года в Челябинске.

Команды «Золотых» дивизионов, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1-го по 5-е, автоматически попадают в плей-офф. Еще три путевки будут разыгрывать команды, занявшие 6-е, 7-е и 8-е места в дивизионе «Золотой», и команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в дивизионе «Серебряный».

Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до 2 побед, преимущество площадки получат команды дивизиона «Золотой».

Матчи за право участия в плей-офф пройдут с 2 по 7 марта. Команды Запада сыграют 2, 5 и 6 марта, команды Востока – 3, 6 и 7 марта.

Плей-офф Париматч Молодежной хоккейной лиги стартует 10 марта 4 матчами Западной конференции, Восток начнет на день позже. Розыгрыш Кубка Харламова завершится не позднее 27 апреля.